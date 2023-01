Milan Primavera, Longhi: «Ci aspettavamo un inizio migliore»

L’attaccante del Milan Primavera Jordan Longhi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanTV. Le sue parole

SOSTA MONDIALE – «Abbiamo lavorato duramente, ci siamo allenati bene. Ci aspettavamo un inizio e dei risultati migliori. Dobbiamo continuare così, aggiungendo piano piano qualcosa in più».

DERBY – «È sempre brutto perdere una partita così sentita e bella da giocare anche per noi, dobbiamo rialzarci. Non siamo in un momento bello ma domenica contro il Verona dobbiamo cercare di rialzarci e tirarci fuori dalla zona bassa della classifica.»

VERONA – «Va affrontato come tutte le partite, solo con un po’ di convinzione che siamo una squadra forte e con un po’ di cattiveria.»

YOUTH LEAGUE – «Giocare in Youth League è un’esperienza bellissima così come lo è giocare in Primavera, ti avvicini sempre di più al mondo dei grandi. L’obiettivo era passare il turno e siamo arrivati primi nel girone. In campionato vogliamo arrivare ai play-off, siamo in un momento no ma l’obiettivo non cambia»

MISTER ABATE – «È una grandissima persona, abbiamo un bellissimo rapporto con lui. In campo cerchiamo di ripagare ciò che lui fa per noi.»

MILANELLO – «Sempre un’emozione varcare quei cancelli, col passare dei mesi è diventata quotidianità ma responsabilità. Siamo il Milan, dobbiamo dimostrare che possiamo stare qui»