Milan Primavera, le parole di Giunti: «Il rigore ha cambiato la partita»

Federico Giunti commenta la sconfitta del suo Milan Primavera. Le parole del tecnico dopo lo 0-1 contro la Fiorentina a MilanTV.

SULLA PARTITA – «Non portiamo via il risultato, mi dispiace. Nel primo tempo meritavamo di più, poi l’episodio ha cambiato il corso della partita. Da lì in avanti siamo stati confusionari, abbiamo fatto fatica a creare dei problemi. Se dovessi andare a vedere nel complesso non meritavamo la sconfitta. Mi dispiace per i ragazzi, da un paio di settimana c’è stata un’inversione di tendenza nell’atteggiamento. Dobbiamo ricomporci subito perchè abbiamo un’altra partita.»

PROSSIMI IMPEGNI – «Pensiamo alla gara di Youth League, un altro impegno complicato. Il Porto è la squadra più forte del girone, ma ci sono sempre delle opportunità per ribaltare il pronostico. All’andata abbiamo giocato a viso aperto ed armi pari, dovremmo fare una prestazione completa, sarà questa la sfida.»