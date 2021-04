Milan Primavera, la classifica: i rossoneri ora sono in un limbo

La sconfitta contro la Juventus ha complicato i piani del Milan Primavera, che ora si trova in una posizione di mezzo

Il Milan Primavera vede allontanarsi il sogno play-off. La sconfitta contro la Juventus di questo sabato ha complicato decisamente i piani dei ragazzi di Giunti, che ora si trovano in una posizione decisamente complicata e che può prendere una piega preoccupante. Il 10° posto a 24 punti con molte squadre dietro che hanno gare da recuperare non può far stare sereni, anche se comunque il 6° posto resta distante solo 4 punti.

La classifica:

1. Sampdoria 37

2. Roma 35

3. Inter 33

4. Juventus 29*

5. Sassuolo 29

6. Spal 28

7. Genoa 26

8. Fiorentina 24

9. Atalanta 24*

10. Milan 24

11. Empoli 22***

12. Cagliari 21*

13. Bologna 17**

14. Lazio 14*

15. Torino 13*

16. Ascoli 5

*= 1 gara in meno

**= 2 gare in meno

***=3 gare in meno