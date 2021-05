Milan Primavera, il calendario incombe: è il momento delle gare importanti

Milan Primavera che ha trovato sabato contro il Bologna la terza vittoria di fila e che si appresta a sfide fondamentali

Momento splendido per il Milan Primavera. Sabato contro il Bologna è arrivata la terza vittoria di fila che lancia i rossoneri ad un solo punto dai play-off. La squadra di Giunti sembra aver finalmente trovato la quadra offensiva, con il trio Olzer-Capone-El Hilali in grande spolvero. Ora arriva il momento delle gare importanti. Dopodomani nel turno infrasettimanale c’è il derby contro un Inter altrettanto lanciata in testa alla classifica, mentre sabato sarà sfida con la diretta inseguitrice dei nerazzurri: la Sampdoria. Due appuntamenti tosti, ma che in questo momento non possono far paura. I rossoneri ci sono.

CLASSIFICA

1. Inter 46

2. Sampdoria 45

3. Juventus 44

4. Roma 42

5. Empoli 40

6. Atalanta 39

7. Spal 39

8. Milan 38

9. Sassuolo 36

10. Genoa 32

11. Cagliari 31

12. Bologna 25

13. Fiorentina 24

14. Lazio 19

15. Torino 19

16. Ascoli 5

PROSSIMO TURNO: