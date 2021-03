Milan Primavera, il calendario del mese di Aprile: ecco i match clou

Il Milan Primavera entra in una fase determinante della propria stagione. Ecco tutti gli impegni di questo mese

Il Milan Primavera si gode questo momento di pausa per le nazionali prima di rientrare in campo. I ragazzi di Giunti sono attesi da un mese di Aprile che sarà forse determinante per la corsa ai play-off. Ecco le sfide dei rossoneri.

02/04, ore 15:00 Atalanta-Milan

10/04, ore 13:00 Milan-Juventus

17/04, ore 13:00 Milan-Torino

24/04, ore 17:00 Sassuolo-Milan