Milan Primavera, i possibili play-off cambiano data: il comunicato

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto un cambio di date per quanto riguarda la Fase Finale del campionato Primavera 1.

Anziché dal 23 al 29 giugno 2021, l’ultimo atto del torneo andrà in scena dal 22 al 30 giugno. Il Milan di Giunti è al momento in lotta per essere in campo in quelle date. Ci vorrà una rimonta in queste ultime 3 partite.