Milan Primavera, le formazioni ufficiali del match contro l’Hellas Verona. Segui le ultimasse sui rossoneri

È il momento del riscatto per il Milan Primavera. I giovani rossoneri scendono in campo oggi pomeriggio, alle ore 14:00, per l’anticipo della 14a giornata del Campionato Primavera 1. L’obiettivo della squadra guidata da mister Ignazio Renna è uno solo: cancellare la sconfitta subita nel Derby della scorsa settimana e ritrovare i tre punti ospitando l’Hellas Verona.

Nonostante la prima squadra, sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, sia focalizzata sulla Serie A, il vivaio resta un punto cruciale per il futuro del Diavolo. Gli occhi sono puntati su questi giovani talenti che devono dimostrare carattere e qualità in un match fondamentale per la classifica.

Le Scelte di Mister Renna e Sammarco

Il tecnico del Milan Primavera, Ignazio Renna, schiera i suoi ragazzi con il collaudato modulo 4-3-3, una formazione pensata per dare peso all’attacco e supportare il tridente offensivo.

MILAN (4-3-3):

Bouyer tra i pali;

tra i pali; Linea difensiva a quattro composta da Perera , il centrale Colombo , Vladimirov e Nolli ;

, il centrale , e ; In mediana, fiducia al trio formato da Pandolfi , Mancioppi e Plazzotta ;

, e ; In avanti, il tridente offensivo schierato è composto da Di Siena, Scotti e Ossola.

A disposizione del mister, pronti a subentrare, ci sono nomi interessanti come Bianchi, Cissè e Samb, possibili risorse fresche per ribaltare la gara o consolidare il risultato.

Sul fronte ospite, l’Hellas Verona di mister Paolo Sammarco risponde con una formazione altrettanto competitiva, intenzionata a fare risultato lontano dalle mura amiche.

HELLAS VERONA:

Castagnini difende la porta;

difende la porta; La linea a cinque in difesa vede Popovic , Martini , Szimionas , Vermesan e Pavanati ;

, , , e ; A centrocampo troviamo Monticelli , Feola e l’attaccante Akalé ;

, e l’attaccante ; In attacco, la coppia è formata da Tagne e Yildiz.

In panchina per il Verona ci sono diverse opzioni, tra cui Tommasi e Stella, che potrebbero essere impiegate nel corso del match.

Obiettivo: Vittoria e Riscatto

Questa partita casalinga contro l’Hellas Verona rappresenta una vera e propria cartina di tornasole per il Milan Primavera. Dopo il passo falso nel Derby, i giovani rossoneri non possono permettersi ulteriori frenate se vogliono mantenere un posto nelle zone alte del Campionato Primavera 1. L’attesa è alta per una reazione immediata sul campo del Diavolo.