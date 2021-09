Milan Primavera, Gala: «Contento del primo gol in Youth League»

Il centrocampista del Milan Primavera Antonio Gala ha rilasciato qualche dichiarazione dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid

SULLA GARA – «Siamo partiti male subendo subito gol, poi siamo stati fortunati a pareggiare subito e con il carattere siamo riusciti a strappare un punto prezioso contro una squadra difficile, alla fine potevamo anche vincerla.»

DIFFERENZE TRA YOUTH LEAGUE E CAMPIONATO – «La cosa che cambia è il ritmo e la fisicità, poi tecnicamente bisogna sbagliare poco.»

SUL GOL – «Emozione incredibile, anche perchè è il primo gol della squadra in Youth League. In quel momento ho pensato solo a segnare per pareggiare e sperare di vincere.»