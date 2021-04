Milan Primavera, domani sfida all’Atalanta: scontro diretto per i play-off

Serata di vigilia per il Milan Primavera, che domani alle 15:00 sfida l’Atalanta in quello che è un vero scontro diretto per i play-off

Vigilia di Atalanta-Milan Primavera. Domani al Centro Comunale di Azzano, i ragazzi di Giunti sfidano i bergamaschi in un match cruciale per la stagione di entrambe le squadre, appaiate a pari punti al 6° posto in classifica con 23 punti.

Padroni di casa reduci da una sola vittoria nelle ultime 5, Milan che ha invece ritrovato i tre punti nell’ultima gara contro il Cagliari. All’andata la spuntarono i nerazzurri al Vismara vincendo per 0-1. I rossoneri sperano in una storia diversa. Una grossa fetta della qualificazione ai play-off passa per i 90 minuti di domani.