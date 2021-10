Milan Primavera: domani c’è il Lecce. Ecco come arrivano i rossoneri

Milan Primavera: rossoneri in campo domani mattina alle 11 contro il Lecce. Ecco il momento della squadra di Giunti

Il Milan Primavera torna in campo domani mattina alle 11 contro il Lecce, nel match valido per la sesta giornata di Campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano dalla sconfitta portoghese per 3-1, nonostante una buona gara nel complesso che però non ha portato ancora una volta i frutti desiderati, contro un avversario decisamente più forte.

Oltre a questo, il Milan non riesce a sbloccarsi nemmeno in campionato, dove in questo momento è ultimo in classifica con soli due punti. Contro ci sarà il Lecce neopromossa, che arriva dal pareggio esterno contro l’Atalanta e adesso si trova a quota 6 punti, al dodicesimo posto.