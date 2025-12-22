Milan Primavera, la classifica dopo la beffa nel finale a Napoli: il 2025 si chiude con un pareggio. Segui le ultimissime

Il settore giovanile del Milan chiude l’anno solare con un retrogusto amaro. Proprio come accaduto sette giorni fa nella trasferta di Bologna, i giovani rossoneri si sono fatti sfuggire la vittoria nei secondi finali della gara. Nella sfida disputata a Napoli, i ragazzi guidati da Giovanni Renna, tecnico emergente e meticoloso che sta cercando di dare un’identità precisa ai suoi Under 19, sono stati raggiunti sull’1-1 nell’ultimissima azione del match.

La cronaca della partita: Lontani illude il Diavolo

Il match è stato a lungo nelle mani della formazione meneghina. Dopo aver dominato il gioco per oltre un’ora, il Milanera riuscito a sbloccare la contesa grazie a Lontani, giovane trequartista dotato di ottima tecnica individuale e freddezza sotto porta, bravo a trasformare un calcio di rigore fondamentale. Tuttavia, quando i tre punti sembravano ormai certi, il Napoli ha trovato il guizzo del pareggio con Caucci, abile a sfruttare l’ultima occasione utile per fissare il punteggio sulla parità.

La nuova struttura tecnica: l’occhio di Allegri e Tare sui giovani

Nonostante il pareggio, l’attenzione verso la Primavera resta altissima da parte della prima squadra. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro nella gestione dei talenti da lanciare nel calcio dei grandi, monitora costantemente i progressi della cantera per individuare profili pronti al salto di categoria. Al suo fianco, il lavoro di scouting è coordinato da Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente di fama internazionale esperto nel valorizzare i vivai. L’obiettivo della società del Diavolo è creare un asse solido tra i giovani e il progetto tecnico di Allegri.

Classifica Primavera 1: la posizione dei rossoneri

Con questo risultato, il Milan chiude il 2025 a quota 23 punti, occupando una posizione di metà classifica in un campionato estremamente equilibrato. Ecco la situazione aggiornata del torneo Primavera 1:

Roma 30 Fiorentina 30 Inter 30 Parma 28 Cesena 28* … Milan 23 Monza 23* Napoli 21 (L’asterisco indica una partita in meno)

Il Diavolo dovrà sfruttare la sosta per riordinare le idee e presentarsi al nuovo anno con maggiore cinismo. Con la guida strategica di Igli Tare sul mercato e l’esperienza di Massimiliano Allegri a supervisionare l’intero comparto tecnico, i rossoneri puntano a una risalita prepotente nella seconda parte della stagione.