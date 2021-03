Milan Primavera Cagliari 1-0: N’Gbesso sigilla una vittoria pesantissima

Milan Primavera Cagliari 1-0. I rossoneri si rilanciano in zona play-off grazie al gol dell’esordiente N’Gbesso

Vittoria fondamentale per il Milan Primavera, che al Vismara supera il Cagliari per 1-0. Decide un gol nella ripresa di N’Gbesso, all’esordio in questa categoria. La squadra di Giunti supera i sardi in classifica, andando a quota 23 punti agganciando momentaneamente il 6° posto del Sassuolo, impegnato alle 15:00 contro l’Empoli.

Primavera, Milan-Cagliari 1-0: Cronaca del match

90′ + 3′ – TERMINA QUI! Vittoria pesantissima per il Milan, che al Vismara supera di misura il Cagliari. Decide l’esordiente N’Gbesso con un gol che vale il sorpasso in classifica ai sardi ed il rilancio in zona play-off.

90′ +2′ – Clamorosa traversa di N’Gbesso che solo davanti a Cioccia cerca di scavalcarlo con un pallonetto. Palla che sbatte sul legno.

86′ – Ci prova Conti dal limite su calcio di punizione, palla distante dalla porta di Jungdal.

85′ – Nervosismo tra Contini ed Obaretin dopo un fallo fischiato ai danni del difensore rossonero.

80′ – Che impatto per Henoc N’Gbesso. L’attaccante classe ’03 è servito bene da Frigerio, ma poi il suo tiro viene respinto in angolo.

75′ – Milan ora in controllo del match. La squadra di Giunti difende bene il gol di vantaggio.

65′ – GOOOL MILAN! Grandissima azione di El Hilali che entra in area da zona defilata e mette dentro un pallone che il neoentrato N’Gbesso (all’esordio in Primavera) deve solo spingere in rete.

58′ – Partiti meglio gli ospiti in questa ripresa. Ci ha provato Desogus da dentro l’area, palla centrale facile per Jungdal.

46′ – Comincia il secondo tempo al Vismara.

FINE PRIMO TEMPO – Si conclude il primo tempo sul risultato di 0-0. Equilibrio assoluto tra le due squadre fin qui.

45′ – Termina qui il primo tempo sul risultato di 0-0.

44′ – Altra azione personale di Delpupo. L’argentino si infila in area di rigore e prova da posizione defilata. Palla fuori.

41′ – Ci prova El Hilali con un calcio di punizione dal limite. Palla sull’esterno della rete che dà solo l’illusione del gol.

33′ – Cavalcata solitario di Delpupo che arriva fino al limite dell’area, dove il suo tiro prende solo l’esterno della rete.

25′ – Gol annullato al Milan. Cross dalla sinistra di Oddi su cui svetta più in alto di tutti Roback che insacca in porta. Punita dal direttore di gara una spinta di El Hilali sul difensore.

20′ – Altra occasione per il Milan. Ancora El Hilali va via bene sulla fascia e serve la palla dentro l’are a Frigerio. Il centrocampista rossonero appoggia però troppo teneramente tra le braccia di Ciocci.

18′ – Grande chance per El Hilali che vince due contrasti e dal limite dell’area tenta un diagonale che esce di pochissimo.

14′ – Grande imbucata di Desogus per Contini, decisiva l’uscita bassa di Jungdal.

13′ – Altra occasione per il Cagliari. Buon inserimento di Michelotti che da posizione defilata cerca di sorprendere Jungdal. Tentativo troppo morbido per mettere in difficoltà il portiere rossonero.

4′ – La prima occasione è per il Cagliari. Ci prova Tramoni dal limite dell’area, si distende Jungdal e mette in calcio d’angolo.

1′ – L’arbitro Luigi Carella dà il via al match. Si parte con il Cagliari in possesso di palla.

Milan Cagliari 1-0, tabellino

RETI: 65′ N’Gbesso

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Obaretin, Michelis, Oddi; Mionic (60′ Di Gesù), Brambilla, Frigerio; Nasti (46′ Robotti), El Hilali (75′ Saco), Roback (60′ N’Gbesso). A disp.: Moleri, Pseftis, Grassi, Tahar, Filì, Cretti, Tolomello. All.: Giunti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Ciocci; Boccia, Palomba (80′ Zallu), Cusumano (87′ Iovu), Michelotti; Conti, Kourfalidis; Tramoni (68′ Cavuoti), Delpupo, Desogus (68′ Kouda); Contini. A disp. D’Aniello, Sulis, Piga, Schirru, Sangowski. All. Agostini.

ARBITRO: Luigi Carella

ASSISTENTI: Zampese, Collavo

AMMONITI: Brambilla

ESPULSI: /