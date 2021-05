Milan Primavera, 24esima giornata. La cronaca del match dei rossoneri live dal Centro Sportivo Vismara contro il Bologna

Milan Primavera a caccia di tre punti fondamentali nella corsa ai play-off. La squadra di Giunti sfida il Bologna al Centro Sportivo Vismara. Due squadre in momenti completamente opposti. Rossoneri che infatti vengono da cinque risultati utili consecutivi mentre la squadra di Zauri ha trovato solo una vittoria nelle ultime sei partite. Segui qui la cronaca del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Milan Primavera-Bologna 2-0 LIVE

FINE PRIMO TEMPO – Milan che va al riposo avanti 2-0. Risultato meritatissimo per quanto visto in campo per i ragazzi di Giunti, che hanno condotto per buona parte dei primi 45 minuti.

45′ GOOOL MILAN!! – Robotti raddoppia con un tiro che trova una traiettoria che inganna il portiere del Bologna. Uno-Due micidiale dei rossoneri.

45′ OCCASIONE MILAN! – Ripartenza rossonera gestita da El Hilali. L’autore del gol lancia Olzer, che, dopo un triangolo con Frigerio, prova il tiro. Palla fuori.

44′ GOOOL MILAN!! – Sbaglia l’uscita dall’area di rigore il Bologna, Olzer recupera palla e serve El Hilali, che con un diagonale trafigge Molla. Vantaggio meritatissimo.

36′ – Cross dalla sinistra di Motolese che pesca Rocchi. Colpo di testa debole, blocca facilmente Jungdal.

29′ TRAVERSA DI EL HILALI! – Grandissima conclusione dal limite del classe ’03, che centra in pieno il legno. Sfortunato il Milan.

28′ – Azione personale di Olzer, che prova a rientrare sul suo sinistro e calciare. Tiro a giro che termina fuori.

25′ – Milan che sembra rifiatare dopo un quarto d’ora di intensa pressione. Ospiti che riescono a gestire di più il possesso in questa fase.

19′ CLAMOROSA OCCASIONE DEL BOLOGNA! – Pressione sbagliata dei ragazzi di Giunti, i felsinei mandano Rocchi tutto solo davanti a Jungdal. Il 9 si divora un gol già fatto e salva il Milan.

15′ DOMINIO MILAN! – Rossoneri che continuano il loro possesso palla. Bologna che non ha mai di fatto completato tre passaggi di fila in questo avvio. Ci prova anche Capone con un destro a giro. Palla a lato di pochissimo.

12′ – Altro tentativo rossonero, questa volta con un tiro da fuori senza troppe pretese di Olzer. Palla abbondantemente alta.

11′ GRANDE OCCASIONE MILAN! – Capone infila dentro l’area per Olzer, che mette al centro un pallone facile per Frigerio, che a pochi centimetri dalla linea di porta si incarta e non riesce a segnare il vantaggio.

10′ OCCASIONE MILAN – El Hilali riceve un’imbucata di Brambilla sulla trequarti. Il 10 si gira e prova un rasoterra su cui Molla risponde presente.

6′ – Fase di studio tra le due squadre. Rossoneri che mantengono il pallino del gioco, ma i felsinei difendono con ordine.

1′ SI PARTE! – Comincia il match al Centro Sportivo Vismara con gli ospiti in possesso di palla.

16.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Alle 17.00 il calcio d’inizio.

Milan Primavera-Bologna 1-0: tabellino

MARCATORI: 44′ El Hilali

MILAN (4-3-3): Jungdal; Oddi, Michelis, Obaretin, Coubis; Robotti, Brambilla, Frigerio; El Hilali, Capone, Olzer. A disp.: Moleri, Desplanches, Kerkez, Filì, Bright, Saco, Tolomello, Mionic, Cretti, N’Gbesso, Nasti, Roback. All.: Giunti.

BOLOGNA (3-5-2): Molla; Tosi, Milani, Montebugnoli; Arnolfi, Viviani, Farinelli, Roma, Motolese; Rabbi, Rocchi. A disp.: Prisco, Cavina, Grieco, Annan, Maresca, Paananen, Pagliuca, Pietrelli, Cossalter, Di Dio, Carrettucci, Ruffo Luci. All.: Magnani.

ARBITRO: Federico Fontani

ASSISTENTI: Meocci – Del Santo

AMMONITI: Obaretin

ESPULSI: