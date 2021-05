Milan Primavera-Bologna, le reazioni dei felsinei: «Potevamo riaprirla»

Milan Primavera-Bologna, al termine del match hanno parlato il tecnico dei felsinei Paolo Magnani e l’attaccante Matias Rocchi

Milan Primavera che batte per 4-2 il Bologna. Il tecnico della squadra ospite Paolo Magnani (che oggi ha sostituito Luciano Zauri) ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Loro sono una squadra forte, ma avevamo rischiato di aprire le marcature con Rocchi; poi hanno preso una traversa. Hanno tenuto maggiormente il pallone, e i due gol alla fine del primo tempo ci hanno un po’ steso. Sul 4-2, invece, avevamo avuto 2-3 situazioni in cui potevamo riaprirla, trasformando il finale in una bolgia, ma è andata male.»

Rammarico anche per l’attaccante Matias Rocchi: «Purtroppo ho sbagliato quell’occasione davanti al loro portiere, poi abbiamo preso due gol “stupidi”, come in molti casi quest’anno. Poi, non ci siamo ripresi fino al secondo tempo.»