Milan Primavera, anticipi e positicipi fino a febbraio! Date e orari dei match dei rossoneri.

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri, il capo allenatore della Prima Squadra, prepara le strategie per il cruciale mese di gennaio in Serie A, l’attenzione della società rossonera si focalizza anche sui futuri talenti. La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli anticipi e posticipi del campionato Primavera 1, svelando un calendario fitto e ricco di sfide per la formazione giovanile del Diavolo dalla 18ª alla 22ª giornata.

Questo periodo sarà fondamentale non solo per la classifica della Primavera, ma anche per il lavoro del DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che valuta costantemente i giovani da promuovere o monitorare in chiave Prima Squadra.

L’Inizio del 2026: Subito Grandi Sfide

Il 2026 si aprirà subito con un doppio impegno ravvicinato e di alto livello per i giovani rossoneri:

Giornata Partita Data e Ora 18ª Milan-Roma Sabato 3 gennaio, ore 13:00 19ª Torino-Milan Sabato 10 gennaio, ore 13:00

La sfida in casa contro la Roma, una delle squadre più attrezzate del campionato giovanile, sarà un test immediato per misurare le ambizioni del Milan Primavera. Seguirà la difficile trasferta contro il Torino, storicamente un vivaio molto competitivo.

Il Clou e la Stracittadina Giovanile

A metà mese, il calendario si fa altrettanto impegnativo. I giovani talenti del Diavolo affronteranno un altro avversario di blasone nazionale prima di chiudere il mese con la partita più sentita:

20ª Giornata: Milan-Fiorentina , in programma venerdì 16 gennaio alle ore 16:00.

, in programma alle ore 16:00. 21ª Giornata: Trasferta in Ciociaria contro il Frosinone-Milan, martedì 20 gennaio alle ore 12:00.

L’apice di questo ciclo intenso arriverà nell’ultima settimana di gennaio con il Derby Primavera:

22ª Giornata: Milan-Inter, in programma sabato 24 gennaio alle ore 13:00.

Questa stracittadina giovanile è sempre un momento di grande pressione e visibilità per i ragazzi, un banco di prova in cui i futuri campioni devono dimostrare la personalità necessaria per aspirare alla Prima Squadra di Allegri. L’intero mese di gennaio si preannuncia quindi un periodo chiave per definire il futuro dei giovani promettenti del Milan.