Milan Primavera, Abate: «Buonissima gara, contento per i ragazzi». Le parole del tecnico rossonero

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita del match di Youth League contro il Salisburgo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanTV.

PARTITA – «Non siamo partiti benissimo, avevamo un po’ di timore. Molti ragazzi erano alla prima partita internazionale, quando hanno capito che ci stavano hanno fatto una buonissima gara con intensità e qualità. Abbiamo rischiato come è normale che sia a questi livelli, ma anche noi abbiamo creato delle buone occasioni. È stata una partita aperta, intensa e sono veramente soddisfatto per il carattere dimostrato dai ragazzi.»

PRESTAZIONE – «Sono contento per loro, dai più anziani ai più giovani hanno qualità e determinazione. Dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico e mentale. Scendiamo in campo per vincere le partite senza fare calcoli. Oggi abbiamo fatto questo, fino al 90′ abbiamo cercato di vincere e siamo stati premiato con un punto, non abbiamo rubato niente.»

YOUTH LEAGUE – «Tocchi con mano l’intensità che mettono all’estero. Con che voglia attaccano e vengono a rubarti il pallone, in quanti entrano in area. Tutte le squadre giocano per vincere, sicuramente ci aiuterà a crescere.»