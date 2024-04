Fonseca Milan, il tecnico a sorpresa: «Futuro? Ecco come stanno le cose. Ho un solo pensiero in mente»

Fonseca-Milan, il tecnico del Lille ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza, Paulo Fonseca, tecnico del Lille accostato anche al Milan per la prossima stagione, ha dichiarato:

PAROLE – «Come vivo questa fine di stagione e questa situazione? In maniera tranquilla, sono totalmente concentrato sulle ultime quattro partite. Il mio futuro non è importante, il futuro di Lille è sicuramente più importante. Sono totalmente concentrato sulle prossime quattro partite. So cosa farò il prossimo anno? Non ho deciso».