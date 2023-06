Milan, la Curva Sud replica all’Inter: «Avete sempre provato a…»

Milan, la Curva Sud replica all’Inter dopo il botta e risposta degli ultimi giorni: «Avete sempre provato a…»

Dopo la risposta della Curva Nord dell’Inter agli striscioni esposti dal cuore del tifo rossonero, non si è fatta attendere la replica da parte della Curva Sud del Milan. Questo il messaggio pubblicato sui social.

CURVA SUD – «Avete sempre provato a diventare come noi. Perché quando eri bambino non giocavi in serie A. Guarda in faccia la realtà. Silvio, perdona quei poveri dementi perché non sanno neanche cosa cantano!»