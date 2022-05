Milan, Pioli tira dritto: nessuno pensi ai risultati dell’Inter

Stefano Pioli è stato chiaro alla vigilia della gara contro il Verona: conta solo il percorso dei rossoneri, oggi a 7 punti dallo scudetto

Mancano 7 punti per conquistare lo scudetto. Questo il focus di Stefano Pioli alla vigilia della gara di domani sera tra Verona e Milan. Nessuna distrazione per la vittoria dell’Inter, nessun retro-pensiero che possa inibire le ambizioni del gruppo rossonero.

Il tecnico sa di essere arrivato al momento clou della stagione con una squadra consapevole dei propri mezzi, pronta a trasformare in realtà quello che ad inizio stagione era solo un sogno. Testa al Verona dunque. Non c’è tempo per pensare ad altro.