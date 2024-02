Milan Napoli, Pioli ha scelto il duo di centrocampo: tocca a loro in mediana

Milan-Napoli, Pioli ha sciolto le riserve per quanto riguarda il duo di centrocampo: con Bennacer ci sarà Adli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha sciolto le riserve in vista della sfida di questa sera tra Milan e Napoli per quanto riguarda il duo di centrocampo.

Con Reijnders squalificato e Loftus-Cheek impiegato alle spalle di Giroud sarà Adli, che ha vinto il ballottaggio con Musah, a presidiare la mediana con Ismael Bennacer.