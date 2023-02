Milan, da Pioli a Leao: tutti in soccorso di De Ketelaere. Tra parole in conferenza e messaggi social, i rossoneri mostrano sostegno

Tutti al fianco di Charles De Ketelaere: da Pioli a Leao; da Brahim Diaz a Tonali, inclusi Dest e Adli. Sono i nomi dei giocatori, e non solo, che hanno espresso parole di conforto al giocatore del Milan, per una trama di cui il belga continua ad essere protagonista: panchina, entra in corso, sbaglia un gol e la faccia di chi è stanco di non aver ancora abbracciato la gioia del gol.

Per quanto riguarda i giocatori, quasi tutti i messaggi sono arrivati via social. Anche quello di Rafael Leao, che ha scritto ciò che gli ha sussurrato nell’orecchio in Milan-Tottenham, quando De Ketelaere ha sbagliato quel gol: «Boy, it’s coming». Lo riporta La Gazzetta dello Sport.