Milan, Pioli alza il muro con Thiaw: che impatto del tedesco

Impatto strepitoso di Malick Thiaw nella difesa del Milan. Pioli ha il suo nuovo perno, ora il tedesco è imprescindibile

In questo nuovo Milan c’era una difesa prima di Thiaw e una difesa dopo Thiaw. L’ingresso del tedesco nel giro dei titolari ha dato nuova linfa e solidità al reparto. Due clean sheet consecutivi contro Torino e Tottenham, una circostanza impensabile fino ad una settimana fa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il classe 2001 non aveva mai giocato in Champions prima di martedì. In 90 minuti ha annichilito gente come Son, Kane e Kulusevski. Ora per Pioli è imprescindibile.

Per i tifosi è diventato il nuovo idolo e contro il Monza si prepara alla terza gara da titolare di fila. Presto rientrerà Tomori, ma togliere dal campo Thiaw ora appare davvero complicato. Forse il tecnico rossonero doveva pensare prima a lui? Difficile dirlo, di certo ora è pronto per un finale di stagione da protagonista. Preso dallo Schalke 04 per 7 milioni di euro, rischia di diventare un altro affare di mercato targato Maldini-Massara.