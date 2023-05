Milan, Pioli esulta: traguardo importante per il tecnico rossonero! 100 vittorie in rossonero in tutte le competizioni per lui

Il match tra il Milan e la Sampdoria è un traguardo importante per Stefano Pioli.

Come riporta acmilan.com, il tecnico rossonero ha vinto 100 partite con il Milan in tutte le competizioni, superando inoltre i 700 punti in Serie A (702) in carriera.