Milan senza un vero peso politico in Serie A? I dati sui falli, l'intervento VAR a Parma e Perth… L'analisi.

Il pareggio per 2-2 tra Parma e Milan ha lasciato in eredità non solo la delusione per i due punti persi dai rossoneri, ma anche un curioso cortocircuito in sala VAR che solleva interrogativi sul trattamento arbitrale riservato al Diavolo.

🎥 Il Cortocircuito VAR: Errore Invertito sul Rigore

Il momento clou, passato quasi inosservato, è stato il rigore assegnato da Di Bello per il momentaneo 2-0 realizzato da Leão (l’esterno portoghese e stella del Milan). Il designatore Rocchi ha successivamente spiegato che si è verificato un errore tecnico in sala VAR: l’operatore Maggioni ha inspiegabilmente invertito la responsabilità del fallo, attribuendola a Saelemaekers invece che al difensore del Parma.

Solo la prontezza e l’esperienza dell’arbitro Di Bello hanno permesso di ripristinare la verità. L’episodio, tuttavia, fa emergere un rischio concreto: se in campo ci fosse stato un fischietto meno esperto, il rigore solare a favore del Milansarebbe potuto essere cancellato, con conseguenze gigantesche sul risultato.

📊 Il Peso Politico: Milan Ultimo per Tolleranza Falli

A supporto dell’ipotesi di un deficit di “peso politico” del Milan intervengono le statistiche ufficiali relative ai falli e alle ammonizioni. L’analisi della graduatoria è impattante e suggerisce una disparità di giudizio nei confronti del club meneghino.

Squadra Cartellino Giallo Ogni… Milan (Allenato da Massimiliano Allegri) 6,41 falli Juventus 8 falli Napoli 9,25 falli Inter 9,35 falli

Il dato è lampante: il Milan incassa un cartellino giallo ogni 6,41 falli commessi, la media più severa della Serie A, mentre l’Inter è la squadra più tollerata, con un’ammonizione ogni 9,35 falli. Questa differenza alimenta il dibattito sul trattamento arbitrale e sul peso politico dei club in Lega.

👔 La Presenza in Lega: Marotta vs. Tare

Il tema del deficit politico si ripropone anche negli incontri istituzionali. All’ultimo vertice tra arbitri e club, il Milan era rappresentato dal DS Igli Tare, l’ex dirigente laziale noto per la sua competenza sportiva, mentre l’Inter ha schierato il Presidente Beppe Marotta, anche consigliere federale. La presenza di alto profilo di Marotta, che in quell’occasione si è offerto di “aiutare” gli arbitri, è un segnale della differente influenza esercitata dalle due società.

🇦🇺 Il Viaggio a Perth: Una Decisione in Stallo

Infine, rimane in sospeso la decisione sul viaggio in Australia per la partita amichevole a Perth nel febbraio 2026. Nonostante sia quasi metà novembre, la decisione finale tarda ad arrivare, complici le perplessità di Ceferin e Infantinoche temono di creare un precedente pericoloso. Il giornale lancia un appello a Milan e Como affinché riconsiderino il loro assenso e optino per una soluzione meno problematica.