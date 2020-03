Milan, per il dopo-Donnarumma si pensa a Meret del Napoli

Il Milan ha individuato Alex Meret come possibile sostituto di Donnarumma a partire dalla prossima estate

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe lavorando già per il dopo-Donnarumma: il giovane portiere rossonero è in scadenza di contratto nel 2021 e il suo stipendio da 6 milioni di euro rende difficile se non impossibile sperare in un rinnovo. Anche per questo motivo la proprietà americana e Paolo Maldini starebbero lavorando per sostituirlo con un giocatore con caratteristiche simili sia a livello anagrafico che tecnico.

Il nome più caldo è quello dell’estremo difensore del Napoli Alex Meret. Il classe ’97 ha vissuto diversi alti e bassi nel corso della propria avventura in Campania e dopo un inizio esaltante ora si vede scalzato, nelle gerarchie di Gattuso, da Ospina. Il Milan, che lo seguiva già dai tempi dell’Udinese, starebbe provando ad avviare una trattativa che possa concludersi il prossimo luglio. L’alternativa è Sirigu del Torino il cui contratto è in scadenza nel 2022.