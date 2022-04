Milan, patto scudetto tra squadra, Pioli e dirigenza: vietato pensare ad altro in questo finale di stagione

Ieri a Milanello la dirigenza del Milan al completo (l’a.d. Gazidis si è unito a Maldini e Massara, vertici dell’area sportiva) ha seguito l’allenamento della squadra, per poi intrattenersi a colloquio con alcuni giocatori.

Dialoghi in serenità, parole dello stesso tono di quelle pronunciate a inizio settimana. da Stefano Pioli: guai ad abbassare la guardia, o a credere cha la missione scudetto sia già compiuta. Un richiamo alla consapevolezza delle proprie qualità: il Milan è attrezzato per vincere tutte le partite che mancano, senza doversi preoccupare dei risultati della concorrenza. Ogni altro pensiero o discussione è rinviata a fine stagione: oggi è vietato uscire dal campo. Si tratterà soltanto più avanti per i rinnovi di contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.