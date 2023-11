Milan in corsa per lo Scudetto? Pioli: «Noi abbiamo un obiettivo. Mancano ancora 26 partite e…». Le sue parole

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Fiorentina per parlare anche della lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – «Mancando 26 partite tante squadre si possono sentire in lotta per lo Scudetto, ma non è deve essere questo il nostro pensiero: il nostro pensiero deve essere la Fiorentina. Poi l’obiettivo lo vedremo strada facendo. Il nostro obiettivo attuale è tornare a vincere»

