Milan-Panathinaikos: la cifra minima di un biglietto per assistere al match

Milan-Panathinaikos: ecco la cifra minima di un biglietto per l’ultimo appuntamento estivo dei rossoneri allo stadio Nereo Rocco di Trieste

L’ultimo appuntamento del fitto calendario estivo dei rossoneri, dopo le buone prestazioni offerte contro Nizza, Valencia e Real Madrid, porterà il Milan allo stadio Nereo Rocco di Trieste, dove li attenderà il Panathinaikos.

In particolare, risultano ancora disponibili i biglietti – a partire da 16 euro – del match in programma sabato 14 agosto alle 20:30: l’ultima occasione per la banda di Pioli di testare la condizione fisica nei 90 minuti prima dell’impegno ufficiale del 23 agosto, in casa della Sampdoria.