Milan Panathinaikos, giorno di vigilia: già due precedenti in amichevole

Giornata di vigilia di Milan Panathinaikos, ultima amichevole estiva dei rossoneri. Sarà il terzo incrocio tra le due squadre

È la vigilia di Milan-Panathinaikos. I rossoneri si preparano per affrontare la squadra greca nell’ultima amichevole di questa estate prima dell’inizio del campionato. L’avversario di domani non è mai stato affrontato in gare ufficiali, ma sono due i precedenti in amichevole.

Il primo il 2 agosto del 1998, quando si imposero i greci per 2-1, mentre il secondo il 7 agosto 2010, terminato 0-0 e poi vinto dai rossoneri ai rigori.