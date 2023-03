Milan, si aspetta Origi: Pioli ha trovato la chiave per il suo ritorno. Ad ora delusione, è il momento per il belga di scalare le gerarchie

Sono due settimane decisive per Divock Origi. Metà del Milan è partito per la sosta Nazionali e gli attaccanti rimasti a Milanello vedono il belga come unico rappresentante del reparto. Il belga che deve riprendersi e si affida a Stefano Pioli.

Esercitazioni quotidiane con il tecnico per l’attaccante rossonero, che lavora personalmente con Pioli per trovare il rientro: ritorno che non avverrà contro il Napoli il 2 aprile, ma la speranza per Origi sarà l’ultima a morire.

È quello che sperano anche Pioli e la società rossonera, che si sono ritrovati un giocatore non all’altezza e ancora alle prese con infortuni. Sono state 19 presenze in campionato con due gol e un assist; in Europa, cinque apparizioni e nulla di fatto. La seconda parte di stagione dirà di più sul futuro dell’attaccante. Lo scrive il Corriere dello Sport.