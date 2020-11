Milan, ora servirà grande prova di compattezza: primo esame importante

Milan, una nuova sfida per lui nel caso in cui Pioli venisse confermato come positivo, la compattezza di un gruppo passa anche da qui

Milan, una nuova sfida per lui nel caso in cui Pioli venisse confermato come positivo, la compattezza di un gruppo passa anche da qui, da questi momenti difficili che durante la stagione possono arrivare quando meno te l’aspetti. Ora una prova del nove decisamente ardua che metterà alla prova la compattezza e la resistenza mentale di ogni singolo.

ALLENATORI IN CAMPO- Fino ad ora Ibra lo ha fatto ma sempre rispettando le gerarchie con Pioli, per le prossime gare potrebbe anche accollarsi la responsabilità di allenatore in campo, aiutando così in qualche modo Murelli, vice di Pioli, già dalla difficilissima gara del San Paolo, in programma domenica prossima. Attenzione poi agli altri pilastri della squadra e dello spogliatoio: Da Donnarumma a Romagnoli capitano, da Kjaer a Kessie solo per citarne alcuni tra i veterani di un Milan al primo vero faccia a faccia con se stesso.