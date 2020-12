Milan: ora l’assenza di Ibrahimovic inizia a farsi sentire

Il Milan, ieri sera contro il Genoa, non è andato oltre il 2-2. L’assenza di pedine importanti come Zlatan Ibrahimovic…

Il pareggio del Milan, ieri sera, contro il Genoa, ha lanciato un’allarme chiaro: le assenze iniziano a farsi sentire, in particolar modo, come scrive l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, di Zlatan Ibrahimovic.

Il gigante svedese è fondamentale per i giochi aerei e aprire spazi alle ali rossonere, lavoro che Rebic non sarebbe in grado di fare nel modo migliore, viste le sue caratteristiche. Inoltre, manca anche la cattiveria sotto porta degli attaccanti, qualità che l’ex Galaxy conserva da molto tempo. L’infermeria rossonera continua ad allingarsi: dopo Ibra e Kjaer, ecco Bennacer e Theo Hernandez. Servono due rinforzi nel mercato di gennaio per poter competere con Inter e Juventus per lo scudetto.