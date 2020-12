Serafini: «Spero di vedere Ibrahimovic in campo domenica»

Luca Serafini, noto giornalista sportivo, amante del Milan, ha detto la sua sulla squadra rossonera e sul match di ieri sera contro il Genoa

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole sul match di ieri sera contro il Genoa:

«Io vedo un po’ di stanchezza mentale. Il Milan sta giocando tanto. Queste sono le partite più difficili, sono squadre che giocano chiuse e lasciano pochi spazi. Ci sta avere una flessione dopo così tante partite. E’ mancata un po’ di organizzazione di gioco, contro squadre come il Genoa devi giocare veloce e a due tocchi. Non sono preoccupato, però spero di rivedere presto Ibrahimovic in campo. Spero torni già domenica, sarebbe importante recuperare per il Sassuolo anche Kjaer».