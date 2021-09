Nazionali Milan, oggi scendono in campo sette rossoneri

Saranno ben sette i giocatori del Milan impegnati nella giornata di oggi con le rispettive nazionali. Eccoli nel dettaglio

C’è tanto Milan in questa pausa nazionali. Saranno infatti sette i rossoneri impegnati nella giornata di oggi tra le Qualificazioni ai Mondiali e con l’Under 21. Occhi puntati sulla Francia di Maignan e Theo Hernandez che alle 20.45 sfida la Finlandia. Il terzino potrebbe esordire con i Blues.

C’è anche Simon Kjaer con la sua Danimarca impegnata contro Israele, mentre non ci sarà Krunic, infortunatosi nel ritiro con la nazionale bosniaca. Tinte rossonere anche in Africa, dove scendono in campo Ballo-Tourè (Congo vs Senegal) e Bennacer (Burkina Faso-Algeria). Plizzari e Tonali impegnati invece nelle qualificazioni ad Euro U21 con gli Azzurrini, che alle 17:30 sfidano il Montenegro.