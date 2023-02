Milan: oggi prima gara ufficiale della storia allo stadio Brianteo

Il Milan giocherà questa sera la sua prima gara ufficiale allo stadio Brianteo di Monza. La statistica rossonera

Il Milan scende in campo questa sera alle 18:00 sul campo del Monza. Una gara importante per i rossoneri per dare continuità alle vittorie contro Torino e Tottenham.

Sarà inoltre una partita a suo modo storica. Il club rossonero non ha infatti mai giocato una gara ufficiale all’U-Power Stadium, detto anche Stadio Brianteo.