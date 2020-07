Milan, occhio al cartellino: tre importanti diffidati contro il Napoli

Sono tre i giocatori diffidati del Milan per la sfida di domani sera al San Paolo: occhio al cartellino giallo

Sono Alessio Romagnoli, Ante Rebic e Isael Bennacer i giocatori del Milan diffidati che scenderanno in campo domani sera tra Napoli e Milan al San Paolo. Attenzioni ai cartellini dunque per i tre rossoneri, la cui assenza potrebbe provocare non poche ripercussioni per il Milan a partire dalla prossima partita in casa contro il Parma.

Alla lista dei diffidati si dovrebbe aggiungere anche Mateo Musacchio che però ha già concluso in anticipo la stagione a causa di un infortunio.