Milan, occhio ai diffidati: cinque giocatori a rischio squalifica

Il Milan deve dare un occhio ai diffidati per il match contro il Monza. Cinque rossoneri sono a rischio squalifica

Il Milan giocherà contro il Monza sabato alle ore 18:00. Stefano Pioli deve fare attenzione però alla lista di diffidati che i rossoneri si portano dietro in vista della successiva gara di campionato contro l’Atalanta, scontro diretto per la qualificazione in Champions.

A rischio squalifica ci sono ben 5 giocatori. Si tratta di Calabria, Kjaer, Leao, Giroud e Rebic. Al prossimo giallo scatterà in automatico una giornata di stop.