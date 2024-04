Milan, obiettivo seconda stella: il PIANO per superare l'Inter

Milan, obiettivo seconda stella: il PIANO in vista della prossima estate per cercare di superare l’Inter di Inzaghi

Il Milan ha come grande obiettivo per la prossima stagione quello di conquistare il suo ventesimo scudetto e conseguente seconda stella. E per farlo, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha un piano preciso.

L’obiettivo è fare un mercato estivo intelligente e soprattutto cercare di evitare cessioni dolorose come è stato fatto per Tonali per tornare a giocarsi concretamente il titolo. La sfida all’Inter inizierà con il derby del 22 aprile.