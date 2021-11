Ibra e il recupero degli infortunati: il Milan crede fermamente allo scudetto

Il Milan sta recuperando gli infortunati e ha rimesso Ibra nel motore: ci sono tutte le condizioni per vincere lo scudetto

Il Milan vuole fortemente lo scudetto. Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, il gruppo di Pioli non si nasconde più e punta deciso al tricolore grazie soprattutto a due fattori importanti.

Il primo è il recupero dei tanti infortunati che hanno affollato l’infermeria rossonera nei primi mesi di stagione: gli ultimi a rientrare in ordine cronologico saranno Rebic, Messias e Florenzi, calciatori che rimpolperanno una rosa priva fino a gennaio del solo Maignan. E poi, soprattutto, c’è il ritorno a pieno regime di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese va gestito ma è ancora in grado di dominare e di fare la differenza. Il tricolore non è più un sogno ma un obiettivo concreto.