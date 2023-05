Milan, obiettivo Champions: cosa manca e perché è fondamentale. Due scenari per la qualificazione, che darebbe ai rossoneri 50 mln

Due scenari vedrebbero il Milan qualificata per la prossima Champions League. La prima è la più semplice: se vince contro la Juventus nello scontro diretto di domenica sera, è tra le prime quattro. Eventualmente, potrebbe festeggiare già prima nel caso in cui Roma e Atalanta perdessero nel sabato, rispettivamente contro Fiorentina e Inter, con pareggio in casa della Juventus.

Nonostante questa ultima ipotesi, il Milan vuole comunque conquistare sei punti nelle ultime sfide di campionato, chiudendo a San Siro contro il Verona. 70 punti vuol dire che i rossoneri chiuderebbero la stagione con sedici punti in meno rispetto all’anno scorso. Però in questo momento è essenziale la qualificazione alla prossima Champions: 50 milioni che verranno reinvestiti sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.