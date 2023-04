Milan, l’obiettivo è la prossima Champions: lo scenario di aprile. I rossoneri vogliono la qualificazione e il calendario potrebbe aiutare

L’obiettivo del Milan è la qualificazione alla prossima Champions: l’hanno ribadito calciatori, allenatore e dirigenti. Con la vittoria in casa del Napoli, i rossoneri si sono portati al terzo posto, dietro i partenopei e Lazio. Ora però il calendario potrebbe dare una mano ai rossoneri.

Domani c’è l’Empoli in casa. Dopo l’andata di Champions c’è il Bologna fuori casa, sabato alle ore 15:00; chiude il trittico favorevole la sfida casalinga contro il Lecce il prossimo 23 aprile, con la Champions già archiviata. In queste tre sfide, i rossoneri vogliono il massimo dei punti per allungare sulle avversarie. Lo scrive il Corriere dello Sport.