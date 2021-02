Milan, obiettivo distanza di sicurezza: esame Roma dopo il pari Juve, un’altra occasione per rimettere punti davanti ai bianconeri

Milan, obiettivo distanza di sicurezza: esame Roma dopo il pari Juve, un’altra occasione per rimettere punti davanti ai bianconeri, fermati ieri sera sull’1-1 dal Verona. L’andamento Juve non è certo da scudetto, il Milan il passo della vittoria ce l’ha avuto fino alla gara con lo Spezia, segno che in qualche modo si potrebbe anche ritrovare.

A RISCHIO ANCHE LA CHAMPIONS- Non solo la corsa scudetto, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della sera, anche il posto Champions sarebbe a rischio nel caso in cui arrivasse la terza sconfitta consecutiva, il che significherebbe farsi trainare giù nel gruppone del quarto posto, anche se la Lazio si è presa una pausa momentanea, con il 2-0 di Bologna. Insomma alla lotta scudetto ad oggi ci credono in pochi, vedremo se anche il quarto posto subirà lo stesso destino.