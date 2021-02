Milan, nuovi controlli per Kjaer e Brahim Diaz previsti questa settimana

Il Milan cerca di recuperare Simon Kjaer e Brahim Diaz in vista della sfida di domenica prossima contro il Crotone

Simon Kjaer e Brahim Diaz svolgeranno in settimana dei nuovi controlli per poter valutare i prossimi tempi di recupero dai rispettivi infortuni. Il Milan cercherà di avere entrambi a disposizione, anche solo in panchina, per la gara di domenica contro il Crotone.

Tutti e due sono alle prese con dei problemi muscolari alla coscia sinistra. Per il difensore al muscolo del retto femorale, per lo spagnolo al flessore.