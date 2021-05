Milan, niente qualificazione “da casa”: si deve ottenere sul campo

Milan, niente qualificazione “del giorno prima” in Champions. I rossonero dovranno guadagnarsela sul campo con il Cagliari

Con la vittoria della Juventus in casa contro l’Inter, il Milan ha perso definitivamente l’opportunità di ottenere l’aritmetica qualificazione in Champions prima ancora di scendere in campo per la 37ª giornata di Serie A.

Il Diavolo dovrà dunque giocare e vincere contro il Cagliari per ipotecare la partecipazione alla prossima massima competizione continentale. Tra i rossoneri domani a San Siro mancherà sicuramente Zlatan Ibraimovic, out per tutto il resto della stagione.