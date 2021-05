Alla Juve il derby d’Italia: bianconeri salgono a 75 ma restano dietro il Milan

La Juve con il successo ottenuto questo pomeriggio contro l’Inter salgono a 75 punti alla pari del Milan ma restano dietro in classifica

Con la vittoria spumeggiante per 3-2 ottenuta questo pomeriggio all’Allianz Arena contro l’Inter, la Juventus sale a quota 75 punti in classifica di fatto restando ancora in corsa per la lotta Champions. Con il successo nel derby d’Italia i bianconeri raggiungono il Milan a 75 punti in classifica ma restano dietro per via degli scontri diretti favorevoli al Diavolo.

Niente qualificazione aritmetica con un giorno d’anticipo per il Milan che, però, vincendo domani contro il Cagliari potrà festeggiare il proprio ritorno in Champions League.