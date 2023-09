Milan Newcastle, pranzo UEFA in corso: ci sono Cardinale e Staveley. I dettagli

Milan-Newcastle, in corso il pranzo UEFA tra le dirigenze: presenti Gerry Cardinale e Amanda Staveley. Tutti i dettagli

In questo momento è in corso il consueto pranzo UEFA tra Milan e Newcastle in vista della sfida delle 18:45 a San Siro in Champions League.

Oltre ad un delegato UEFA, per i rossoneri sono presenti Gerry Cardinale, l’AD Furlani e lo Chief Financial Officer Cocirio. Per gli inglesi Amanda Staveley, riferimento del fondo arabo PIF proprietario del club inglese. Il pranzo, su decisione del patron rossonero, si sta svolgendo in Galleria “da Cracco”.