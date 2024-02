Milan Napoli, Zielinski e Politano recuperati. La scelta di Mazzarri in vista del match di San Siro sui due calciatori azzurri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski e Matteo Politano tornano a disposizione di Mazzarri.

I due calciatori del Napoli saranno convocati per la sfida di domani sera a San Siro contro il Milan, valida per la 24esima giornata di Serie A e importantissima per la corsa alla qualificazione della prossima Champions League. Il centrocampista polacco era stato fuori per infortunio dopo la sfida contro la Lazio, mentre l’azzurro in settimana si era fermato per un paio di giorni.