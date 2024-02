Milan Napoli, la moviola dei giornali: «Proteste rossonere per due possibili rigori»

Milan Napoli, la moviola dei giornali: «Proteste da parte dei rossoneri per due possibili calci di rigore»

Ieri sera il Milan ha battuto il Napoli grazie alla rete realizzata da Theo Hernandez al 25′ del primo tempo. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ga fatto il punto sugli episodi da moviola.

Al 5′ della ripresa proteste Milan per un contato tra Rrahmani e Loftus-Cheek in area azzurra: troppo poco per dare un rigore. così come Rrahmani su Pulisic al 32′. Allo scadere un silent cheek certifica che non ci sono gli estremi per dare un calcio di rigore al Napoli.