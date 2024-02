Milan Napoli, Pistocchi analizza: «Rossoneri bravi e fortunati, sulla corsa Champions...»

Milan-Napoli, Maurizio Pistocchi ha analizzato la vittoria dei rossoneri ieri sera a San Siro contro la squadra di Mazzarri

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha analizzato in questi termini Milan-Napoli:

PAROLE – «Il Milan batte il Napoli di stretta misura, 1-0 gol di Theo al 27’del 1T, sale a 52pt,-1 dalla Juventus e conserva il vantaggio di 10pt sulla quarta in classifica. Partita in grande equilibrio, giocata su ritmi alti, che il Napoli ha affrontato con una formazione troppo difensiva, 5-3-2 con Kvaratskhelia e Simeone di punta, e perso su una lettura sbagliata di Lobotka che ha perso l’inserimento lungo alle spalle di Theo. Nella ripresa Leao ha fallito l’occasione per il 2-0, e il Napoli, tornato al 4-3-3, ha avuto il predominio del gioco e messo in difficoltà la difesa rossonera, andando vicino al pari su deviazione di Simic finita sul palo. Dopo 11 partite di campionato, la media punti di Mazzarri è inferiore a quella di Garcia : 1.27 contro 1.75, e la zona Champions è ormai a -7pt».