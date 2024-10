Milan Napoli, San Siro sarà infuocato: si va verso il sold out. E la Curva Sud...

Milan Napoli, San Siro sarà infuocato: in casa rossonera si è riacceso l’entusiasmo e si va verso il sold out. E la Curva Sud…

A San Siro martedì sera sono attesi 70 mila tifosi per assistere al big match Milan Napoli. In casa rossonera, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è infatti riacceso l’entusiasmo dopo le vittorie contro Udinese e Brugge e c’è tanta voglia di non perdersi la sfida.

Qualche migliaio di biglietti è ancora in vendita, ma è lecito attendersi che si andrà verso il sold out. San Siro sarà infuocato, ma resta da capire se la Curva Sud, cuore pulsante del tifo del Milan, continuerà lo sciopero cantando solo negli ultimi minuti di gara (come successo con Udinese e Brugge) o se sosterrà Fonseca e la squadra fin dall’inizio.